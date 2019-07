Der Handelsstreit zwischen den USA und China, neue Abgas- und Verbrauchsprüfungsverfahren in Europa und eine nur zögerlich kaufende Kundschaft machen der Automobilindustrie zu schaffen. Viele Autofahrer wissen nicht recht, welche Antriebsart sich durchsetzen wird: Benzin, Diesel oder Elektro? Das alles sorgt für Unklarheiten, und Verunsicherung ist Gift für das Geschäft. Die Folge: Im ersten halben Jahr gingen gemäss Statista die Neuzulassungen von Personenwagen in den EU- und Efta-Ländern um 7,9 Prozent zurück. In der Schweiz sank die Zahl im Vorjahresvergleich um 7 Prozent auf 28'391.

Die Flaute im Autogeschäft ist bei den Zulieferern der Autohersteller vollumfänglich angekommen. So belasten die stark rückläufigen Produktionszahlen etwa das Halbjahresergebnis des grossen Players Georg Fischer aus Schaffhausen. Und auch die Zentralschweizer Zulieferfirmen spüren die Baisse: «Komax erzielt über 80 Prozent des Umsatzes in der Automobilindustrie. Sinkt die Nachfrage nach Autos, produzieren unsere Kunden weniger ‹Kabelbäume› und ihr Bedarf nach neuen Maschinen sinkt», sagt zum Beispiel Komax-Sprecher Roger Müller. Die Dierikoner Firma ist Weltmarktführerin bei Kabelverarbeitungsmaschinen und hat ein stürmisches Wachstum hinter sich, das im vergangenen Jahr in einem Rekordgewinn gipfelte.

Deutliche Zeichen aus dem Markt

Doch schon im Herbst begannen die wenig verheissungsvollen Aussichten der Automobilbranche ihren Niederschlag im Aktienkurs vom Komax zu finden. Seit Jahresbeginn steht ein Wertzerfall von rund 20 Prozent zu Buche. Seit dem Höchststand Ende September 2018 verlor die Aktie sogar 45 Prozent.