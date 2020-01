Wohin mit den Nationalbank-Milliarden? Der Verteilkampf ist eröffnet

In der Nationalbank (SNB) dürfte niemand unglücklich sein, dass 2019 nicht wieder ein Rekordjahr geworden ist. Hätten sich der US-Dollar und der japanische Yen im Vergleich zum Franken in den letzten drei Monaten des Jahres nicht so deutlich abgewertet, stünde in dem von der Nationalbank selber provisorisch berechneten Gewinnsaldo wohl ein bislang unerreichter Betrag von gegen 60 Milliarden Franken. So sind es halt doch nur 49 Milliarden Franken geworden und die Schlagzeilen fallen etwas zurückhaltender aus.

Das kann Thomas Jordan nur recht sein. Seit der Vorlage des letzten Gewinnrekords von 54 Milliarden Franken im Jahr 2017 sieht sich der oberste Frankenhüter mehr denn je gezwungen, die knauserig anmutende Ausschüttungspolitik zu erklären. Unter der seit 2016 geltender Ausschüttungsvereinbarung zwischen der SNB und dem Eidgenössischen Finanzdepartement haben Bund und Kantone eine Milliarde Franken pro Jahr auf sicher, sofern in der Ausschüttungsreserve ein entsprechender Betrag vorhanden ist.

SNB plant weitere Sonderausschüttung

Eine weitere Milliarde kommt hinzu, wenn die Reserve mehr als 20 Milliarden Franken enthält. Nach Verrechnung des vorliegenden Jahresergebnisses beträgt der Saldo der ausschüttbaren Gewinne aber 88 Milliarden Franken. Die Diskrepanz zum regulären Ausschüttungsmodell ist derart gross geworden, dass die SNB nun eine Sonderausschüttung in einer mit dem Finanzdepartement noch festzulegenden Höhe vornehmen will.

Damit möchte das Noteninstitut ganz offensichtlich den politischen Akteuren zuvorkommen, die schon länger eine grosszügigere Verteilung der Gewinne verlangen. Von der Errichtung eines Staatsfonds war im Parlament schon mehrfach die Rede. Inzwischen steht die Forderung im Raum, einen substantiellen Gewinnbetrag in die AHV umzulenken. Davon will die SNB aber partout nichts wissen.