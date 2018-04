Wie die Bank im Rahmen der globalen Quartalsberichterstattung ausführte, ging es im ersten Quartal auch mit der Region Aargau und Solothurn aufwärts: «Dort, wo wir uns weiterentwickeln wollen, sind wir auch weiter gewachsen, entsprechend bin ich mit dem Geschäftsgang im ersten Quartal – trotz meiner sehr hohen Erwartungen – sehr zufrieden», sagt Sommerhalder zur «Nordwestschweiz».

162'000 Kunden

Das sogenannte Businessvolumen, welches die UBS in der Region bewirtschaftet, beträgt 36,5 Milliarden Dollar; es liegt knapp zwei Prozent über den Werten für das erste Quartal des Vorjahres. Das Wachstum liegt damit trotz anhaltend schwierigem Tiefzinsumfeld im geforderten Zielband von eins bis vier Prozent Wachstum. Beim Businessvolumen handelt es sich um die Summe von Kundenkrediten (Hypotheken, Firmenkredite), Spargeldern (Depositen) sowie Depotvermögen der Kunden.

Wie die Bank erstmals offenlegt, zählt die UBS in der Region 162'000 Kunden. Sie betreut damit leicht mehr Kunden als vor einem Jahr. Im Personal Banking, also im Geschäft mit ganz normalen Kleinkunden, erhöhte sich die Zahl um 3000 Kundenbeziehungen. Laut Sommerhalder ist besonders erfreulich, dass die Bank bei der Neukundenentwicklung ein Wachstum erzielen konnte. Insgesamt habe seine Marktregion seit sechs Jahren kontinuierlich zulegen können. Damit scheinen die schwierigen Zeiten nach der Finanzkrise langsam verdaut.

Laut Sommerhalder legte die Region aber auch bei Unternehmenskunden zu: «Wir sind noch stärker verankert bei Firmenkunden mit internationaler Ausrichtung.» Und auch bei den reichen Kunden gibt es ein Wachstum zu verzeichnen: «Wir konnten im Vermögensverwaltungsgeschäft über alle Segmente wachsen», sagt Sommerhalder.

Zur Marktregion Aargau/Solothurn zählen insgesamt 18 Geschäftsstellen mit total 350 Mitarbeitern. Damit kommt die UBS in der Region zwar auf weniger Mitarbeiter als die beiden anderen grossen Banken in der Region, also die Aargauische Kantonalbank (693 Vollzeitstellen) und die CS-Tochter Neue Aargauer Bank (NAB) mit 544 Vollzeitstellen. Doch bei der UBS und zum Teil auch bei der NAB werden gewisse zentrale Funktionen nicht den Regionen zugerechnet.

Bei Hypotheken Gas geben

Regionale Gewinnzahlen gibt die UBS nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass die Region wie die Schweiz generell zu den profitabelsten Marktregionen innerhalb des globalen Finanzkonzerns gehört. Die Geschäfte des Schweizer Heimmarktes sind im Bereich Corporate & Personal Banking gebündelt. Wie die Bank am Montag mitteilte, erwirtschaftet die Abteilung einen Vorsteuergewinn von 419 Millionen Franken in den ersten drei Monaten dieses Jahres. UBS-Konzernchef Sergio Ermotti sagte zum Resultat, dass das Schweizer Geschäft wegen der tiefen Zinsen nach wie vor im Gegenwind stehe.

Doch gemessen am Geschäftsaufwand verdient die Grossbank in der Schweiz so viel wie nirgendwo auf der Welt: Das sogenannte Kosten-ErtragsVerhältnis, eine wichtige Kenngrösse zur Ermittlung der Profitabilität, liegt in der Schweiz bei tiefen 57,7 Prozent. Die Zahl bedeutet, dass die Bank für jeden Franken Ertrag nur 57 Rappen an Kosten aufwenden muss. Keine andere Abteilung der UBS kommt auch nur annähernd an diese Zahlen des Schweizer Heimmarktes heran. Zum Vergleich im globalen Vermögensverwaltungsgeschäft liegt dieses Verhältnis bei 73 Prozent. Im Investmentbanking liegt der Wert dank eines guten Quartals bei vergleichsweise tiefen 72 Prozent.

Gut möglich, dass die Geschäfte in der Schweiz bald noch einträglicher werden. Die UBS hat sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, im zuletzt eher bescheiden gewachsenen Hypothekargeschäft wieder stärker Gas zu geben. Wegen regulatorischer Vorgaben musste die Bank zuletzt in diesem Geschäft auf die Bremse treten.

Dass die Bank auf Wachstum setzt, lässt sich auch am Stellenwachstum ablesen. Weltweit und auch in der Schweizer Einheit vermeldet die Bank steigende Personalzahlen. Im Vergleich zu Ende Dezember erhöhte sich die Zahl der UBS-Angestellten per Ende März um 1274 auf 62'537.