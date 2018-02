Die Aktien des Filmverleihers Netflix verloren etwas mehr als vier Prozent, womit sie immerhin nicht tiefer als der Gesamtmarkt tauchten. Allein Amazon vermochte das Bewertungsniveau zu halten und ist – wie die vorgenannten Adressen – bereits wieder im Aufstieg begriffen.

Für manche Marktbeobachter waren die teilweise überdurchschnittlich scharfen Kurskorrekturen dieser mithin wertvollsten Publikumsgesellschaften der Welt geradezu überfällig.

James Bateman, Anlagechef des grossen amerikanischen Fondsmanagers Fidelity, sagt: «Der Technologiesektor und insbesondere die sogenannten Fang-Aktien wie Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google haben sehr hohe Bewertungen erreicht. Sie unterstellen Geschäftsmodelle, die geradezu perfekt optimiert sind.» Daran mag der Analyst jedoch nicht glauben. Es sei ein Gebot der Logik, dass nicht jeder zum Erfolg komme, der sich mit grossem finanziellem Aufwand Marktanteile zusammenkaufe in der Hoffnung, seine Konkurrenten auf Dauer aus dem Markt zu jagen.

Skeptiker gelten als «verrückt»

Genau das aber erwarten jene Investoren, die Fang-Aktien kaufen ohne Rücksicht auf klassische Bewertungskriterien, wie sie Leute wie Bateman anwenden. Amazon erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Reingewinn von drei Milliarden Dollar. Der Börsenwert der Firma ist 233-mal höher. Das ist etwa, wie wenn der Marktwert von UBS mehr als eine Billion Franken betragen würde – fast so viel wie derzeit alle Schweizer Börsen zusammen, einschliesslich der drei Grossen Novartis, Nestlé und Roche.

Doch Skeptiker wie Bateman stehen auch nach der jüngsten Korrektur ziemlich allein auf weiter Flur. Finanzanalyst Allen Gillespie schaffte es dieser Tage sogar in die «New York Times» – weil seine pessimistische Sicht auf die neuen Stars der Börse so exotisch dasteht. Gillespie glaubt, dass die tiefen Zinsen die Investoren kopflos gemacht haben. Sie überschauen Risiken und inflationieren den Wert von Firmen wie Amazon, meint er. Doch damit stösst er auf wenig Gehör: «Alle sagen zu mir, ich sei verrückt.»

En vogue ist dagegen diese schillernde Figur: Henry Blodget war vor 20 Jahren einer der meistbeachteten Internet-Analysten an der Wall Street – bis die Blase platzte. Dann kam aus, dass er Titel, die er dem Publikum anpries, in internen Mails seiner Bank als «Scheisse» bezeichnete. Der damalige Staatsanwalt Eliot Spitzer verbannte ihn aus dem Geschäft und liess ihn eine Millionenbusse zahlen. Inzwischen erzählt Blodget als Chefredaktor und Gründer des Anlegerportals «Business Insider», wie er die Erfolgsgeschichte von Amazon von Beginn an miterlebt hat und weshalb sie weitergehen wird. Damit erreicht er ein 100-Millionen-Publikum.

Der Analyst spricht aus, was alle denken, die immer noch Amazon-, Facebook- oder Netflix-Aktien kaufen. Die Firmen hätten bewiesen, dass sie das Geld richtig ins Wachstum zu investieren verstehen. Nicht viele glaubten, dass Amazon nach dem Platzen der Internetblase die Kurve noch einmal nehmen könnte. Das Kunststück gelang, weil die von Firmengründer Jeff Bezos geschürten Zukunftshoffnungen grösser waren als der Wunsch der Investoren nach einer satten Dividende.

Nach diesem Prinzip galoppieren die Fang-Aktien immer noch, und sie scheinen kurzfristige Rückschläge schnell wegzustecken. Inzwischen haben zwar auch die Gewinne der Fang-Unternehmen beeindruckende Ausmasse erreicht. Weit spektakulärer sind aber die liquiden Mittel, die den Gesellschaften Jahr für Jahr aus dem operativen Geschäft zufliessen und für neue Investitionen verwendet werden wollen. Diese Cashflows perpetuieren die Fantasien der Investoren immer wieder aufs Neue – bis das sonst überall geltende Gesetz des abnehmenden Grenzertrages vielleicht doch einmal irgendwo erkennbar wird.