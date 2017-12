Wird jetzt vor allem gespart?

Axel Wüstmann: Wir haben schon immer gespart und investiert. Das geht Hand in Hand. Auch das Joint Venture kann den Markt nicht verändern, aber wir haben nun viel bessere Möglichkeiten zu agieren, wenn wir die Kräfte bündeln.

Wie viele Leute werden entlassen?

Pläne für Entlassungen gibt es keine. Wie gesagt: Wir haben immer gespart und werden auch in Zukunft sparen. Wenn es zu einem Stellenabbau kommt, werden wir diesen so sozialverträglich wie möglich umsetzen. Eins ist sicher: Die Arbeitsplätze in der gemeinsamen Unternehmung werden am Schluss sicherer sein, als sie bei einem Alleingang gewesen wären.