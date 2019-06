Draghi ist zwar Italiener, seine ökonomischen Überzeugen sind jedoch durch und durch angelsächsisch geprägt. Er hat am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge bei Boston studiert und bei Goldman Sachs als Investmentbanker gearbeitet.

Für die NZZ ist Jens Weidmann «eine Chance für den Euro». Er besitzt nicht nur die nötigen fachlichen Qualifikationen, er hat auch die richtige Gesinnung. «Vor allem aber hat Weidmann klare ordnungspolitische Prinzipien», lobt Thomas Fuster in der NZZ. «Dies ist in Notenbankkreisen seit Ausbruch der Finanzkrise leider keine Selbstverständlichkeit mehr.»

Sollte Weidmann an die EZB-Spitze rücken, dann droht ein Rückfall in alte Trichet-Tage. Deshalb tobt hinter den Kulissen ein gewaltiger Machtkampf. Dabei geht es nicht um die traditionellen Links-rechts-Grabenkämpfe. Es geht um deutschen Ordoliberalismus gegen angelsächsische Ökonomie.

Ursprünglich ist die EZB nach dem Vorbild der Buba konzipiert worden. Mit deutscher Disziplin sollten die verschwenderischen Südländer unter Kontrolle gehalten werden. Draghi hat dies geändert. Er hat «die EZB von einem Abkömmling der Buba in eine moderne Zentralbank verwandelt», wie es der Chefökonom Martin Wolf in der «Financial Times» ausdrückt.

Wie der NZZ-Kommentator ist Weidmann ein strammer Vertreter des deutschen Ordoliberalismus. Diese Richtung der Ökonomie unterscheidet nicht zwischen Betriebs- und Volkswirtschaft. Länder sind grössere Unternehmen. Jedes Land muss sein Haus in Ordnung haben und gemäss der Losung der sprichwörtlichen schwäbischen Hausfrau handeln: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.

In dieser Sicht ist die Eurokrise eine Folge von Verschwendung. Die Mittelmeerländer haben über ihre Verhältnisse gelebt, und Deutschland hat jetzt den Schaden.

Mit teuren Hilfsprogrammen müssen die Club-Med-Staaten gerettet werden. Der deutsche Steuerzahler wird einmal mehr zur Kasse gebeten. Höchste Zeit also, dass hier aufgeräumt und durchgegriffen wird. Als ehemaliger Buba-Chef ist Weidmann der richtige Mann für diesen Job.

Ganz anders präsentiert sich die Lage aus der Sicht der Angelsachsen. «Jens Weidmann wirft einen Schatten über die EZB», titelt Martin Wolf in der «Financial Times» und kommentiert düster: «Der gefährlichste Kandidat ist bei weitem Jens Weidmann».

Für die Angelsachsen ist die Unterscheidung von Betriebs- und Volkswirtschaft matchentscheidend. Länder funktionieren eben nicht wie Haushalte, sondern sie beeinflussen sich in der Art und Weise, wie sie miteinander Handel betreiben.

Weil die schwäbische Hausfrau das nicht begreifen will, richtet sie gewaltigen Schaden und unnötiges Leid an. Das hat das missglückte Experiment der Austeritätspolitik nach der Eurokrise einmal mehr gezeigt.