Sie wohnen in der Nähe von Zürich und pendeln damit weit über zwei Stunden hin und her. Wieso tun Sie sich das an?

Ludo Ooms: Das hat vor allem mit der Familie zu tun. Unser Sohn befindet sich in der Region Zürich in der Schule. Anstatt er hin und her reist, mache ich das nun. Er hat schon genügend oft in seinem Leben die Schule gewechselt.

Sie wohnen über sieben Jahre in der Schweiz. Was sind die grössten Unterscheide zu Ihrem Heimatland Belgien?

So gross sind die Unterschiede nicht. Kulturell fühle ich mich hier als Flame sehr wohl, das gilt auch für die ganze Familie. Die Mentalität in der Schweiz ist sehr angenehm. Die Menschen sind offen, diskret und freundlich. Das ist fast wie zu Hause. Im Vergleich zu Belgien ist die Schweiz sehr gut organisiert, das zeigt sich etwa an den pünktlichen Zügen. Die Qualität und die Pünktlichkeit des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz sind unglaublich hoch. Das gleiche gilt auch für die Gesundheitsversorgung. Und was wir in Flandern nicht haben, sind die Berge.

Sie sprechen fliessend Deutsch. Weshalb?

Deutsch ist einer der offiziellen Landessprachen in Belgien. Wir lernen deshalb Deutsch in der Schule. Zudem war ich während meiner Karriere fünf Jahre in Deutschland tätig. So kommt die Sprache wieder zurück. Manchmal habe ich Probleme mit „Der, Die, Das“ oder mit dem Akkusativ (lacht).

Sie gaben vor einem Monat bekannt, bei Actelion bis zu 75 Stellen abbauen zu wollen. Auf die gesamte Stellenzahl sind dies 15 Prozent aller Arbeitsplätze. Dabei hiess es bei der Ankündigung der Übernahme durch Johnson & Johnson stets, es gebe fast keine Überschneidungen?

Beim Kauf haben wir angekündigt, dass wir uns im Rahmen der Integration auf fünf Bereiche fokussieren werden. Das künftige Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung waren dabei zentrale Bereiche. Wir haben aber auch gesagt, dass wir uns die Geschäftsprozesse und Systeme der beiden Unternehmen ansehen werden, um die Infrastruktur und die Kompetenzen der beiden Firmen zu optimieren. Daneben war es für uns wichtig, dass sich die Mitarbeiter von Actelion trotz der Integration auf das Tagesgeschäft konzentrieren können. Schliesslich geht es auch darum, sicherzustellen, dass das Engagement der Mitarbeiter weiterhin hoch ist.

Dennoch: Sie wollen bis zu 15 Prozent aller Arbeitsplätze abbauen.

Während einer Integration schaut man auch die Überlappungen an. Im operativen Geschäft gibt es keine Überschneidungen, die Medikamente von Actelion gegen Bluthochdruck im Lungenkreislauf sind ein neues Gebiet für Johnson & Johnson. Gleichzeitig ist natürlich klar, dass wir nicht mit unterschiedlichen Systemen etwa im Finanz- oder Personalbereich arbeiten werden. Das haben wir von Beginn weg gesagt.

Welche Bereiche sind hauptsächlich vom Abbau betroffen?

Wir schauen uns alle Geschäftsbereiche an. Die betroffenen Systeme gehen durch das ganze Unternehmen durch, seien es etwa die Lieferkette oder die Forschung und Entwicklung. Details können wir aber keine nennen, da die Konsultationsphase mit den Mitarbeiter-Vertretungen noch läuft.

Wann wollen Sie die Konsultation abschliessen?

Wir erwarten, dass es Ende März soweit sein wird. Möglicherweise weicht das genaue Datum einige Tage von diesem Termin ab.