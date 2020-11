«Wir laufen jetzt schon am Anschlag»: Post-Angestellte warnen vor Päckliflut an Festtagen – Zulieferer in der Kritik

Das Volumen, welches alle Sortiermaschinen in der Schweiz an einem Tag verarbeiten können, liegt gemäss der Berechnungen der Gewerkschaft bei zirka 1,6 Millionen Paketen pro Tag. Nun droht gemäss Matteo Antonini, Leiter Sektor Logistik, der Kollaps:

Gezeigt wurden die Videos von der Gewerkschaft Syndicom. Diese schlug am Dienstag in einer Pressekonferenz Alarm. Denn schon 2019 verzeichnete die Post mit 148 Millionen verarbeiteten Paketen einen Allzeitrekord. In diesem Jahr haben die Online-Bestellungen infolge der Pandemie aber nochmals deutlich zugenommen.

Solch eine Menge an Paketen erachtet die Gewerkschaft aber durch die bevorstehenden Rabatt- und Festtage als realistisch. Für Kunden bedeute das eine Lieferverzögerung, und für die Angestellten, die schon jetzt auf dem Zahnfleisch liefen, zusätzliche Überstunden.

Kritik an den Zustellern

Von den Konsumenten fordert die Gewerkschaft deshalb, ihre Einkäufe zu gruppieren, sodass der Paketbote nicht jeden Tag vorbeikommen muss, und Weihnachtseinkäufe, wenn möglich, schon jetzt zu erledigen. Diesbezüglich sieht Syndicom auch die Händler mit «ihren jährlichen Rabattschlachten» in der Pflicht. Eine denkbare Lösung wäre beispielsweise, die Aktionstage auszudehnen, sodass nicht alles am gleichen Tag bestellt wird.

Von den Händlern, der Post und privaten Zustellern wie DHL fordert die Gewerkschaft, wegen des gestiegenen Aufwands nicht auf kurzfristige Auslagerungen an Subunternehmen «mit prekären Arbeitsbedingungen», sondern langfristige Investitionen ins Personal zu setzen. Geleistete Überstunden sollen zudem ausbezahlt, und die Suva-Richtlinien bei der Zustellung konsequent eingehalten werden; das bedeute: «keine Pakete über 25 Kilogramm». Für schwerere Pakete brauche es einen zusätzlichen Kanal oder Unterstützung.

Auch die gezeigten Postmitarbeiter haben Forderungen. Unter anderem, dass sie kein «Sperrgut» mehr abliefern müssen oder dass sie aus Kapazitätsgründen das neue Express-Angebot von Leshop nicht mehr bedienen müssen, wo bis am Mittag bestellte Lebensmittel gleichentags ausgeliefert werden müssen. Und dann sind da noch ganz persönliche Forderungen wie: «mehr Wertschätzung».

Die Post bestätigt auf Anfrage die herausfordernde Situation. Bekräftigt aber, besser als beim Lockdown im Frühjahr vorbereitet zu sein (wir berichteten). So seien seit Januar beispielsweise 400 neue Stellen geschaffen worden. Die Personalressourcen in den Paketzentren und in der Paketzustellung würden für die kommenden Wochen zudem um bis zu 30 Prozent erhöht.

Zur Frage nach Subunternehmen schreibt die Post, punktuell auf die Zusammenarbeit mit externen Partnern angewiesen zu sein, aber grossen Wert auf branchenübliche Anstellungsbedingungen zu legen und diese auch in den Verträgen mit den Transportpartnern festzuschreiben.

Es stimme, dass die Sperrgut- und Food-Lieferungen seit dem Frühjahr stark zugenommen hätten. «So konnten und können wir dazu beitragen, dass die Menschen zu Hause bleiben können», sagt eine Sprecherin. Sowohl die Lieferung von Foodboxen als auch die Zustellung von Sperrgut-Sendungen bis 30 Kilogramm sei ein Standardangebot der Post.

Online-Händler rüsten auf

Auch die Online-Händler haben die Herausforderung mit den bevorstehenden Rabatt- und Feiertagen erkannt. So hat Digitec Galaxus die Zahl der Logistik-Mitarbeitenden im Vergleich zu 2019 auf über 900 Personen verdoppelt. «Einen grossen Teil unserer Aushilfen können wir in der Regel als Festangestellte übernehmen», schreibt ein Sprecher. Um den Ansturm am Black Friday zu verteilen, würden in der kommenden Woche bereits ab Montag Sonderangebote unterbreitet werden. Der Versand bei Digitec wird über die Post abgewickelt.

Auch der Aaargauer Online-Händler Brack mit Lager in Willisau gibt an, den Personalumfang infolge der Coronasituation bereits stark ausgebaut zu haben. «Damit können wir nun aber auch die bevorstehenden Rabatt- und Feiertage abdecken.» Brack arbeitet nebst der Post auch mit dem Paketdienstleister Quickpac zusammen. Zur Entlastung vor allem der Post seien mit Zulieferern bereits Massnahmen umgesetzt worden, wie etwa die Vorsortierung von Paketen im eigenen Logistikzentrum.