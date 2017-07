Eine düstere Prognose, zumal die Flüchtlingskrise Europa schon heute an seine Grenzen bringt.

Die Flüchtlingsströme werden nicht nur über das Mittelmeer zunehmen, auch in Asien wird es grosse Migrationen geben. Betroffen ist aber auch Europa selber. In Spanien und Italien werden ähnliche klimatische Verhältnisse herrschen, wie wir sie heute in Nordafrika erleben.

Wie sieht die Situation betreffend Klimaflüchtlinge heute aus?

Aufgrund des Klimawandels kommt es zu immer mehr Extremwetter-Situationen. Gerade in Indien oder Afrika gibt es immer öfters Leute, die wegen eines Extrem-Ereignisses alles verlieren und in ihrer Heimat keine Zukunft mehr sehen. Die Folge davon sind zunehmende Migrationsströme. Das Pariser Klimaabkommen ist eigentlich nichts anderes als Risikomanagement. Wird beim Klimaschutz nichts unternommen, wird dies grosse soziale, politische und vor allem auch wirtschaftliche Probleme auslösen. Ökonomen haben berechnet, dass es uns enorm teuer kommt, wenn wir nichts unternehmen. Bei einer Erderwärmung von 1-2 Grad, wie es im Abkommen als Ziel festgehalten wird, geht man davon aus, dass die Folgen einigermassen tragbar sind. Alles darüber wäre verheerend.

Eine globale Herausforderung. Kann eine Einzelperson da überhaupt etwas unternehmen? Zumal sich Big Player wie Trump oder Erdogan plötzlich querstellen und das Klimaabkommen wieder aufkünden.

Klimaschutz ist immer lokal und global. Nicht entweder oder. Sondern sowohl als auch. Jeder hat einen Handlungsbereich. Sei es privat oder geschäftlich. Jeder hat die Möglichkeit und auch die Verantwortung, den CO2-Ausstoss sukzessive zu reduzieren. Momentan stossen wir in der Schweiz jährlich fünf Tonnen CO2 pro Kopf aus, das soll gemäss Pariser Abkommen runter auf eine Tonne pro Person. Das braucht einen Effort von allen.

Ist man sich dessen in der Schweiz bewusst?

Nicht unbedingt. Rund ein Drittel der Parlamentarier wollten das Klimaabkommen nicht unterschreiben. Sie argumentierten, die Kosten seien zu hoch, der Anteil der Schweiz am weltweiten CO2-Ausstoss zu klein. Dabei vergessen sie, dass die Kosten beim Nichtstun dereinst viel höher sein werden.

Ich will also Verantwortung übernehmen und meine Emissionen senken. Dann müsste ich konsequenterweise ganz auf das Fliegen verzichten, zumal es meine weiteren CO2-Sünden deutlich in den Schatten stellt.

Selbstverständlich ist es am besten, so wenig CO2 zu emittieren wie möglich. Ein Verzicht aufs Fliegen hat definitiv grosse Auswirkungen auf den persönlichen ökologischen Fussabdruck. Aber unser Motto lautet: «Mache dein Bestes, kompensiere den Rest». Wenn man schon Emissionen produziert, soll man wenigstens dafür bezahlen, dass sie jemand an einem anderen Ort reduzieren kann.

Sie sprechen das Thema CO2-Kompensation an. Wie funktioniert das?

Bleiben wir beim Fliegen. Dort können wir ziemlich genau berechnen, wie viel CO2 der einzelne Passagier emittiert. Nun kann er einen entsprechenden Betrag bezahlen, damit die ausgestossene Menge an CO2 an einem anderen Ort auf der Welt eingespart oder gebunden werden kann.

Ist das teuer?

Nein, für etwa fünf Prozent des Ticketpreises kann man bereits CO2-neutral fliegen. Auf unserer Website kann man ausrechnen, wie viel man bezahlen muss, um seinen Flug zu kompensieren.

Ich fliege also in die Ferien, will dabei aber den Klimawandel nicht beschleunigen – und bezahle CO2-Kompensation. Was passiert jetzt genau mit meinem Geld?

Wir führen Projekte in rund 30 Ländern durch. Auf allen Kontinenten, aber auch in der Schweiz. In Kenya installieren wir zum Beispiel effiziente Koch-Stationen, die massiv weniger Holz brauchen. Somit kommt es zu weniger Abholzung und die Wälder werden geschützt.

Geht die Rechnung wirklich auf? Wer sagt denn, dass diese Solar-Kocher nach der Installation auch tatsächlich funktionieren und benutzt werden? Überprüft ihr, ob eure Massnahmen auch nachhaltig sind?

Wir gehen immer langjährige Partnerschaften ein und kontrollieren regelmässig, ob die ergriffenen Massnahmen auch langfristig ihre Wirkung entfalten. Geht ein Solar-Kocher kaputt, oder wird er nicht benutzt, fliesst er nicht mehr in die Rechnung ein.

Also kann ich wirklich mit reinem Gewissen nach New York und zurück fliegen, wenn ich CO2-Kompensation bezahle?

Ja, das kannst du. Du bist nämlich nicht nur CO2-neutral geflogen, sondern hast auch ein langfristiges Projekt unterstützt. Denn mit unseren Massnahmen werden nicht nur die Emissionen gesenkt. Wenn wir zum Beispiel Solar-Lampen in Afrika installieren, können Schulkinder auch nach Sonnenuntergang noch Bücher lesen und lernen. Sonst ist es rund um den Äquator bereits um 6 Uhr stockdunkel.