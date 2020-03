Wie ist es als Frau in der Teppichetage? Im SRF-«DOK» packen 3 Chefinnen aus und prangern an

Eine Bierbrauerin, eine Migros-Kaderfrau und eine mehrfache Verwaltungsrätin: Sie alle haben es «geschafft» und sitzen in der Teppichetage einer Firma. Damit gehören sie in der Schweiz zu einer klaren Minderheit. Wie gehen sie damit um? Wie haben sie es bis dorthin geschafft? Und vor allem: Welche Hindernisse mussten und müssen sie überwinden? Ein SRF-«DOK» hat am Donnerstagabend nach Antworten gesucht. Dazu ein paar Zahlen: Weibliche CEOs machen aktuell 2,7 Prozent aller Firmenchefs aus.

16,7 Prozent der Vorgesetzten sind hierzulande Frauen.

In den Geschäftsleitungen sind neun Prozent der Mitglieder weiblich. Das sind die Protagonisten des Dokumentarfilms und ihre Geschichten: Nadine Caprez Mitglied der Geschäftsleitung von zwei Firmen, mehrfache Verwaltungsrätin und Managerin der Familie.

Bei den Caprez' sind beide berufstätig. Der Grosspapi springt an zwei Tagen pro Woche ein und betreut seine Enkel. Die übrige Zeit spielt der Jüngste in der Kita. Kostenpunkt: 1200 Franken pro Monat. Caprez' Mann hatte bei der Familienplanung zwar versprochen, er würde, wenn die Kinder dann da sind, Teilzeit arbeiten. Durchgezogen hat er das schliesslich nicht. Nun bleibt das Organisatorische an Caprez hängen. Und während sie mit ihrem dritten Kind in die Kita eilt und dabei fast den Zug verpasst, macht ihr Ehemann wie jeden Morgen einen Schwumm im Zürichsee. Nebst dezent angedeuteten Vorwürfen in Richtung Ehemann kritisiert Caprez das hiesige System: «Gutverdienende und solche, die Subventionen erhalten, können sich die Kita leisten.» Wer dazwischen liegt, entscheide sich wahrscheinlich gegen die Kita, die Grosseltern sprängen ein – oder die Frauen reduzierten ihr Pensum. Aus diesen Gründen fördert Caprez finanziell und als Beraterin Projekte, die Kinder und Karriere ermöglichen. Unter anderem ein Coworking-Space mit integrierter Kita. Ihre Haltung dazu ist pragmatisch: «Wir haben unser Leben selber in der Hand. Wenn die nötigen Strukturen nicht da sind, müssen wir sie eben schaffen.» Cornelia Marending Leiterin Verkauf Supermarkt der Migros Aare, führt 5000 Menschen.

In Cornelia Marendings Familie sind die klassischen Rollen getauscht: Ehemann Daniel kümmert sich um Kind und Haus, sie ernährt die Familie. Marending über Kaderjobs: «Ich befürworte keine Quoten. Die Leute mit den besten Voraussetzungen und Kompetenzen sollen in diese Positionen kommen, egal ob Frau oder Mann. Wenn es eine Frau ist, umso schöner.» Hinter ihr ein Sitzungszimmer voller Männer – und eine Frau. Der Journalist fragt nach, wer das sei. Marending: «Die Assistentin.» Marending erklärt sich den tiefen Frauenanteil in Geschäftsleitungen folgendermassen: «Sie trauen es sich zum Teil nicht zu, eine Führungsposition zu übernehmen, haben zu wenig Mut für Neues, Mut vor die Leute zu stehen und zu sagen, ‹doch, ich möchte diese Rolle.›» Doch auch das hiesige System spiele eine Rolle: «Bei uns muss, wenn man Kinder hat, fast immer mindestens ein Elternteil zuhause bleiben.» Ihr Ehemann geniesst es derweil, viel Zeit mit den zwei Töchtern zu verbringen. Er ist überzeugt: «Es sind auch die Frauen, die das Feld Zuhause nicht unbedingt räumen wollen, sie wollen den Männern nicht Platz machen.» Claudia Graf Steht an der Spitze einer Brauerei, 60 Angestellte.