Ueli Jost ist kein Möbelschreiner. Er hat die Lehre als Maschinenschlosser gemacht, ging später an die Technikerschule und wurde Manager bei ABB und Alstom. Er baute und restrukturierte Fabriken in Indien und in Osteuropa. 2001 wurde er zum damals schlingernden Küchenhersteller Veriset in Root bei Luzern gerufen. Er sanierte das Unternehmen, automatisierte die Prozesse und kaufte die Firma 2003 schliesslich selber.

Heute ist Veriset der grösste Küchenhersteller der Schweiz. «Wir haben alles selber entwickelt. Dabei ist mir meine Industrieerfahrung zugutegekommen,» sagt Jost. Hätte er nicht in die Automatisierung der Küchenfabrik investiert, würden an diesem Standort kaum mehr Küchen gebaut, ist er überzeugt. Gekostet hätten die Investitionen in die Industrieroboter rund 50 Millionen Franken.