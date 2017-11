Der durchschnittliche Einstiegslohn eines ungelernten Amazon-Arbeiters beläuft sich in Deutschland gemäss Angaben der Firma auf 10,52 Euro pro Stunde, was 1767 Euro oder rund 2060 Franken im Monat entspricht.

Zum Vergleich: Die 360 Lagermitarbeiter von Digitec-Galaxus verdienen das Doppelte. Sie arbeiten aber in der Woche 11 Prozent länger. Das gilt auch für die Logistikzentren von Brack in Willisau (170 Leute), Coop@home in Spreitenbach und Bussigny (317 Mitarbeiter) oder LeShop in Bremgarten und Ecublens (200 Mitarbeiter).

Doch diese Mehrarbeit wird überall in der Schweiz weit überproportional entlöhnt. Anders in Deutschland: Dort sind die Löhne der Amazon-Belegschaft ein heisses Thema. Gewerkschaften wollen den Handelskonzern zu einen Tarifvertrag zwingen.

Doch Amazon sagt: «Wir beweisen jeden Tag aufs Neue, dass man keinen Tarifvertrag braucht, um ein fairer und verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein.» Die regelmässigen Streiks der Gewerkschafter sprechen eine andere Sprache.

Die letzte grössere Streikwelle fand am «Black Friday» letzte Woche statt. Also exakt an dem Tag, als die Schweizer Konsumenten die freudige Kunde vom PäckliZuwachs vernommen haben.