Am Montagmorgen war man beim Winterthurer Industriekonzern Sulzer noch hoffnungsvoll. „Wir wissen noch nicht, ob unsere Konten bereits eingefroren wurden“, sagt ein Sprecher gegenüber Medien da noch. Zu jenem Zeitpunkt war es in den USA noch tiefe Nacht, die Büros von Sulzer waren geschlossen. Als die 2400 Sulzer-Mitarbeiter in den USA dann an ihren Arbeitsplätzen eintrafen, hatte sich die Hoffnung nicht erfüllt.