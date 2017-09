Doch nirgends auf unserem Kontinent arbeiten mehr Frauen Teilzeit als hierzulande. 58 Prozent der über 2,1 Millionen berufstätigen Frauen sind in Teilzeitpensen beschäftigt. Bei 25 Prozent erreicht das Pensum weniger als 50 Prozent. Demgegenüber geht eine grosse Mehrheit der 2,5 Millionen berufstätigen Schweizer Männer immer noch einer Vollzeitarbeit nach (83 Prozent). Ein Minipensum von weniger als 50 Prozent erlauben sich nur gerade 6 Prozent.

Hautpursache für die geschlechtliche Fragmentierung des Schweizer Arbeitsmarktes ist die Rollenverteilung in den Familien. Nach wie vor übernehmen mehrheitlich die Frauen die Hauptverantwortung für Kinder und Haushalt, während sich die meisten Männer ganz dem Geldverdienen und der Karriere widmen. Sozialwissenschaftliche Forscher an den Universitäten von Lausanne und Fribourg sind im Rahmen des langfristig angelegten Nationalfondsprojektes «Leben in der Schweiz» * der Frage nachgegangen, wie sich die geschlechtlich unterschiedlichen Arbeitsmodelle auf die Zufriedenheit der Betroffenen auswirkt. Mindestens auf den ersten Blick fällt die Antwort erstaunlich simpel aus: Frauen in Teilzeitarbeit sind deutlich zufriedener als Frauen in Vollzeitstellung. Und bei den Männern verhält es sich exakt umgekehrt.

Keine objektiven Gründe

Der Befund dieser unlängst veröffentlichten Untersuchung erstaunt aus mehreren Gründen. Zunächst widerspricht er dem in vielen westlichen Industrieländern beobachteten Phänomen, dass teilzeitarbeitende Frauen stärker diskriminiert werden als ihre vollzeitarbeitenden Kolleginnen. Derlei innergeschlechtliche Diskriminierung konnten die Autoren im Rahmen ihrer Studie nicht feststellen, belegt werden konnte dagegen der Umstand, dass Frauen in Vollzeitbeschäftigung deutliche bessere Karrierechancen besitzen und damit durchaus einen guten Grund hätten, zufriedener zu sein. Für die teilzeitarbeitenden Männer ihrerseits fanden sich in der Untersuchung kaum objektive Gründe für eine weniger grosse Zufriedenheit als ihre vollzeitarbeitenden Kollegen. Abgesehen vom Salär, das bei einem reduzierten Arbeitspensum absolut gesehen naturgemäss niedriger ausfällt als bei einem vergleichbaren Vollzeitarbeiter, sehen sich die teilzeitbeschäftigten Männer weder bei den Arbeitsbedingungen, beim Arbeitsklima noch beim Arbeitsaufwand im Nachteil.