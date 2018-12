Müller (Jahrgang 1948) verabschiedet sich aufgrund der reglementarischen Altersbeschränkung aus dem Verwaltungsrat, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorging. Der Ankeraktionär gehörte dem Gremium seit 1998 an, seit 2001 war er Präsident. Sein Sohn Stephan A. Müller wird neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Weiter soll auch Kurt Ritz neu in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Über die Änderungen können die Aktionäre an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 22. Mai befinden. Der für die Nachfolge von Müller als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagene Rohner gehört dem Verwaltungsrat seit 2011 an. Er führte die Grossbank UBS in den Jahren der Finanzkrise von 2007 bis 2009. Rohner ist zudem Gründer und Präsident der Löwenfeld AG in Aarau und übt diverse Verwaltungsratsmandate aus.