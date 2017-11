Nach den ersten Schneefällen und einem deutlichen Temperaturrückgang wurde der Entscheid für die Schliessung der Passstrasse gefällt, wie der Kanton Wallis am Donnerstag mitteilte. Die Passstrasse ist ab Samstag 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

In diesem Jahr blieb der Pass bereits etwas länger offen, weil der gebührenpflichtige Tunnel am Grossen Sankt Bernhard seit Mitte September nicht mehr befahrbar ist. Grund dafür ist ein Defekt am Trägerbalken des Lüftungssystems.

Die Sanierungsarbeiten dauern noch bis Ende November. Der internationale Durchgangsverkehr nach Italien wird diesen Monat über den Simplonpass umgeleitet, wie das Wallis festhielt. Auch die übrigen Walliser Alpenpässe wurden für den Verkehr gesperrt.