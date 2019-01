Die fetten Jahre sind also doch noch nicht vorbei. Ein guter Börsenmonat Januar hat offensichtlich schon gereicht, um die im Dezember in vielen Industrieländern ziemlich unvermittelt hochgekommenen Rezessionsängste zu verscheuchen. Den neun Jahren ununterbrochenen Wirtschaftswachstums werden im Urteil der meisten Konjunkturauguren mindestens zwei weitere folgen. Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds wird die Weltwirtschaft 2019 immer noch mit 3,5 Prozent expandieren. Das sind zwar 0,2 Prozent weniger als noch im Oktober vorausgesagt, aber von einem dramatischen Einbruch kann nicht die Rede sein.

Während die USA das vom IWF bislang prognostizierte Wachstumstempo von 2,5 Prozent im laufenden Jahr beibehalten sollten, wird in der Eurozone eine Abschwächung von 1,8 Prozent auf 1,6 Prozent erwartet. Auch den Schwellenländern traut der IWF zu, die aktuelle Expansionsrate mit einem Wachstum 2019 von 4,5 Prozent knapp zu halten. In diesem gutartigen globalen Umfeld sollte auch die Schweizer Wirtschaftsleistung in den kommenden zwei Jahren um je rund 1,5 Prozent zunehmen können, glauben die Ökonomen des Bundes.