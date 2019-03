Doch so einfach ist die Sache möglicherweise nicht. Der Vater der Abzockerinitiative, Thomas Minder, zweifelt an der Legalität des Vorgehens:

Eine Umgehung von Regeln

Auch Monika Roth zweifelt gegenüber SRF die Legalität an, wie sie Novartis verteidigt wird. Die Professorin für Wirtschaftsstrafrecht der Universität Luzern beschreibt das Gebaren von Novartis als «eine Umgehung der grundsätzlichen Regelung und des Sinns des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Das Wort ‹Unabhängigkeit› ist damit eigentlich schon erledigt.»

Novartis mache sich angreifbar, Beschlüsse der Generalversammlung könnten angefochten werden. An die Basler Kanzlei als unabhängiger Stimmrechtsvertreter würden dieselben hohen Anforderungen wie an eine Revisionsgesellschaft gestellt, so Roth.

Sie sagt, schon die Tatsache, dass bei Novartis die Couverts von Novartis-Mitarbeitern bearbeitet werden, sei unzulässig. Es finde keine Trennung der Informationen mehr statt. Genau darauf aber müsse sich ein Aktionär verlassen können.