Demonstration in Bern mit «hohem Gewaltpotenzial»

Nicht nur die Regierung zerbricht sich zurzeit den Kopf darüber, wie man aus dem Besuch des US-Präsidenten Kapital schlagen kann. Das Trump-Fieber hat auch die Linke erreicht. Die Anti-WEF-Bewegung, die in früheren Jahren zu Tausenden nicht nur demonstriert, sondern sich auch Strassenschlachten mit der Polizei geliefert hatte, hat in den letzten Jahren stark an Dynamik verloren. Der Besuch von Trump heizt die Stimmung nun wieder an. Aktivisten rechnen mit grösserem Andrang an der Anti-WEF-Demo an diesem Samstag in Bern. Die Behörden rüsten sich gegen mögliche Krawalle. Vor dem Bundeshaus wurden Gitter aufgebaut und die Journalisten aus dem Medienzentrum vis-à-vis angewiesen, die Storen herunterzulassen. Es müsse «von einem hohen Gewaltpotenzial ausgegangen werden».