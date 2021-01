Von der Telefonkonferenz auf die Loipe – wie Berggebiete zum Büro werden wollen

Am Morgen in die Telefonkonferenz, am Nachmittag auf die Loipe oder Skipiste: Seit man wegen der Coronapandemie nicht mehr im Büro auftauchen muss, zieht es immer mehr Schweizer zum Arbeiten in die Berge – in die Zweitwohnung, ins Ferienhaus oder ins Hotel. In Bergregionen wird diese Möglichkeit deshalb zunehmend beworben, von Davos bis Verbier, von Tourismusorganisationen und Hotelketten bis hin zu privaten Anbietern.

Unabhängig davon, ob der Bundesrat die derzeit geltende Homeoffice-Empfehlung zu einer Pflicht ausdehnt, ist Homeoffice für die Bergregionen eine riesige Geschäftsopportunität. Kurzfristig, um die coronabedingten Verluste zu kompensieren. Aber auch langfristig: Städter oder «Unterländer» könnten die tendenziell überdimensionierten Infrastrukturen das ganze Jahr hindurch füllen. Unausgelastete Zwischenmonate im Herbst und Frühling sowie ausgestorbene Dörfer wären von gestern.