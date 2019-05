Als Erstes bin ich ins Archiv unseres Unternehmens gestiegen. Wo kommen wir her? Welche DNA haben wir? In den Gründungsstatuten von 1826 habe ich gelesen: «Die Mobiliar ist eine auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit beruhende Genossenschaft.» Eine hervorragende Basis für unser Gesellschaftsengagement. In den ersten drei Jahren haben wir primär nach innen gearbeitet und intern alles analysiert.

Dorothea Strauss: Einige waren überrascht, die Künstler allerdings am wenigsten. Sie sind es gewohnt, Dinge immer wieder neu zu denken und sich von starren Klischees nicht ablenken zu lassen. Ausserdem kannten viele von ihnen meine Arbeitsweise und waren neugierig, was ich daraus mache.

Weil unsere Generalagenturen unternehmerisch unterwegs sind und mir einen ganz besonderen Einblick in die Regionen und in ihre Arbeitsweise bieten. Sie zeigen mir Perspektiven auf, die ich in meine Arbeit aufnehmen kann.

Wie erklären Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Agenturen, was Sie tun?

Ich definiere das als ein Bekenntnis zu zwei Tempostufen: Agilität und Langfristigkeit. Agilität heisst, dass wir die Gegenwart sehr wach wahrnehmen. Heute, jetzt. Und Langfristigkeit widerspiegelt unsere Verantwortung für die Zukunft. Denn die Zukunft ist wirklich virulent geworden. Die Probleme werden nicht weniger – Zukunft passiert einfach, ob wir wollen oder nicht. Also ist es wichtig, dass wir uns klarmachen, welche Zukunft wir haben wollen und was wir bereit sind, dafür zu tun.

Bei der Mobiliar verantwortet sie einen Etat von schätzungsweise 25 Millionen Franken, die ihr für Projekte zur Verfügung stehen. Nicht alles klappt auf Anhieb, sagte sie im Gespräch. «Vor fünf Jahren schon wollte ich beispielsweise ein Summercamp für Jugendliche initiieren, in dem sie sich eine Woche lang nachhaltig verhalten, an Workshops teilnehmen, über Kreativität, Digitalisierung, Konsum diskutieren. Man hat das Projekt zurückgestellt.» Sie blieb dran. «Ich habs in die Schublade gesteckt, vor zwei Jahren wieder rausgeholt. Letztes Jahr haben wir nun das Pilotprojekt durchgeführt, dieses Jahr folgt Phase zwei für dieses Summercamp.»

Dorothea Strauss (58) verbrachte eine lange Lebensspanne in der Welt der Kunst und Museen, bis sie 2013 zur Leiterin der Abteilung Corporate Social Responsibility der Mobiliar berufen wurde. Strauss, die in Frankfurt Kunstgeschichte und klassische Archäologie studierte, war Leiterin der Kunsthalle Sankt Gallen und Direktorin des Kunstvereins Freiburg. Vor ihrem Wechsel ins Versicherungswesen war sie Kuratorin des Zürcher Haus Konstruktiv.

Sie stecken ziemlich viel Geld in Kunstprojekte, Ausstellungen, Bücher und in Ihren Kunstpreis. Da muss doch was zurückkommen?

Klar. Wir investieren Geld in die Forschung, in die Innovationsentwicklung von KMU, in Kunst und Kultur, in Bienen, in die Weiterentwicklung von jungen Leuten und ihres Verhaltens in puncto Nachhaltigkeit, in die Schweizer Wanderwege, in Fonds: Wir haben ein Puzzle von Themen aufgebaut, die sich gegenseitig befruchten. Dadurch entwickelt sich ein Bewusstseinswandel für wichtige Fragen und es entstehen ganz konkrete Lösungsansätze. Das ist unser «return on Investment».

Soll dieser Change vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschehen?

Auch. Aber gerne auch in der ganzen Schweiz. Das ist unser Ziel. Wir haben uns das so vorgestellt (sie zeichnet drei konzentrische Kreise), hier in der Mitte ist die Mobiliar mit allen Mitarbeitenden und Generalagenturen. Im zweiten Kreis sind unsere Kundinnen, Kunden und Partner, dahin zielt unser Wirken zuerst und dann geht der Einfluss weiter in den dritten Kreis, in die ganze Schweiz – in die ganze Bevölkerung.

Der Einfluss endet an der Schweizer Grenze?

Oh, nein! (lacht). Wir sind zwar national tätig, doch unser Denken, unsere Ideen machen an keiner Landesgrenze halt. Konkret sind wir Mitglied in der Eurapco, einem europäischen Verbund von acht grossen genossenschaftlichen Versicherungen. In der Eurapco haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die Themen wie Klima, CO2, nachhaltige Anlageziele (ESG-Goals) mit der Strategie einer Bewusstseinsbildung verbindet. Das geht weit über die Landesgrenzen hinaus.

Zum Aufgabenbereich einer CSR-Abteilung gehören einigermassen nüchterne Dinge wie die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts oder die Einführung einer nachhaltigen Anlagestrategie. Gehört das auch zu Ihrem Pflichtenheft?

Klar, das ist das Handwerk, der Minimal-Standard. Als ich vor sechs Jahren begonnen habe, gab es noch keinen Nachhaltigkeitsbericht. Mittlerweile ist das anders. Unser Bericht legt offen, wie wir unsere Verantwortung verstehen und tagtäglich leben. Ein Beispiel: Aktuell sind wird daran, ESG-Kriterien systematisch in unsere Anlageprozesse zu integrieren (Nachhaltigkeitsrichtlinien beim Investieren, Anm. d. Red).