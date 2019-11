Vom Hype zum Flop: Börsengang der saudischen Ölfirma Aramco wird für Credit Suisse nicht zum Geldregen

Einnahmen von 100 Millionen Dollar sollte es der Schweizer Grossbank Credit Suisse einbringen: der Megabörsengang der staatlichen Ölfirma von Saudiarabien, Aramco. Der Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam höchstpersönlich habe den Deal eingefädelt. Noch am Wochenende wurde daher vom einem Grosserfolg für den Credit-Suisse-Chef berichtet.

Wenige Tage später ist die Luft raus aus dem Hype. Herausgelassen haben sie zwei Berichte in der britischen «Financial Times». Zunächst schreibt das Finanzblatt, die staatliche Aramco werde gar nicht erst versuchen, seine Aktien im Ausland unter privaten Investoren zu platzieren. Man beschränkt sich auf Heimmarkt und die Staaten in der Nachbarschaft.

Eine globale Megastory schrumpft zusammen

Eine globale Megastory schrumpft damit zusammen zu einem nationalen Geschichtchen. Roadshows in den USA und in Asien werden abgesagt. Treffen mit Investoren in Europa gibt es nicht. Ein Kenner sagt der Financial Times: «Es ist nun alles lokal.»

Schon damals stellte sich die Frage: Wozu braucht Saudi-Arabien für einen lokalen Börsengang so viele internationale Berater? Nicht weniger als acht globale Banken haben sich die Saudis dazu geholt als «Joint Global Coordinators and Bookrunners». In diesen erlauchten Kreis hat es die Credit Suisse geschafft. Der Börsengang wäre eine Geldregen geworden für die globale Finanzelite. Daraus wird nun nichts.

Degradiert und marginalisiert

Es waren tatsächlich zu viele Banken mit im Spiel. Das hat offensichtlich auch Saudi-Arabien eingesehen. Heute titelt die Financial Times: «Saudi-Arabien stellt ausländische Banken an die Seitenlinie.» Bloss noch dem Namen nach seien sie noch «Globale Koordinatoren» die stolzen Banken wie JPMorgan, Morgan Stanley oder eben die Credit Suisse. In Wahrheit wurden sie von den Saudis nun «degradiert» und «marginalisiert».