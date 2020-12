Vier Banker und ein Aviatiker: Diese Firmenchefs dominierten 2020 die Schweizer Schlagzeilen

Doch Thiam verschwand auch nach seinem Rücktritt nicht aus den Schlagzeilen. Im Oktober sagte er gegenüber der «New York Times», dass er sich in der Schweiz ungerecht behandelt gefühlt habe. Zudem sei er mehrfach mit Rassismus konfrontiert gewesen. Der Ivorer erzählte von einer Geburtstagsparty bei CS-Präsident Urs Rohner, bei der ein schwarzer Comedian auf der Bühne einen Hauswart spielte, der den Boden kehrte und sang. Und später traten Kollegen Rohners mit Afro-Perücken auf. Thiam war der einzige schwarze Gast in der Gesellschaft.

Es ist ein Fotofinish der beiden Schweizer Grossbanken – mit der Credit Suisse als Gewinnerin, wobei ihr diese Spitzenrangierung wohl lieber erspart geblieben wäre. Denn Tidjane Thiam, bis Ende Februar Chef der CS, war 2020 der am häufigsten erwähnte CEO einer Schweizer Firma in der hiesigen Medienberichterstattung. Er bringt es auf 2876 Artikel. Gleich dahinter folgt Sergio Ermotti, bis vergangenen Herbst UBS-Chef (siehe Tabelle am Schluss).

Was in der Analyse der Mediendatenbank ebenfalls zum Ausdruck kommt, ist der eklatante Mangel an Frauen in CEO-Positionen von grossen Firmen. Auf Rang 11 liegt zwar Ems-Chefin Magdalena Martullo-Blocher. Sie profitierte aber auch von der politischen Berichterstattung und ihrer Rolle als SVP-Nationalrätin. Erst weiter hinten folgen die CSS-Chefin Philomena Colatrella (Rang 22), BKW-Chefin Suzanne Thoma (24) und Jelmoli-Chefin Nina Müller (31).

Erst kürzlich kam eine Studie des Beratungsunternehmens «Heidrick & Struggle» zum Schluss, dass der Frauenanteil in Schweizer Chefetagen gerade einmal 2 Prozent beträgt. Weltweit steht bei 5 Prozent der analysierten Firmen eine Frau an der Spitze. Fortschritte seien hierzulande keine zu verzeichnen. So sei erstaunlich, wie viele Schweizer Konzerne nach wie vor keine einzige Frau in der Unternehmensleitung hätten. Besserung könnte das neue Aktienrecht bringen, das 2022 in Kraft treten dürfte. Dieses sieht eine Frauenquote von 20 Prozent in der Geschäftsleitung vor.

Medienpräsenz von Konzernchefs in der Schweiz 2020

(Anzahl Artikel, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Quelle: SMD)