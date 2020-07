Versicherer Swiss Life übernimmt Einkaufszentrum Glatt

(gb.) Die Swiss Life ist neue Eigentümerin des Einkaufszentrums Glatt in Wallisellen (ZH). Dies teilte die Migros am Freitag in einem Communiqué mit. Der Migros-Genossenschaftsbund hatte Ende Januar angekündigt, das Einkaufszentrum verkaufen zu wollen. Über den Verkaufspreis, den ihr Swiss Life zahlt, wurde Stillschweigen vereinbart.

Gemäss der Mitteilung übernimmt die Swiss Life das Glattzentrum als Anlageobjekt für Drittkunden. Swiss Life könne den Anlegern damit Zugang zu einem einmaligen Anlageobjekt bieten, heisst es weiter. Für Kundinnen und Kunden dürfte sich vorerst wenig ändern. Die Migros wird mit diversen Filialen weiterhin präsent sein. Zudem werden sämtliche Angestellte und Mietverträge von der neuen Eigentümerin übernommen.

Das Einkaufszentrum Glatt erzielt nach Angaben der Migros einen jährlichen Umsatz von 600 Millionen Franken. Es bietet eine Verkaufsfläche von 53'000 Quadratmetern.