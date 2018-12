Fünf Tage lang konnte das chinesische Unternehmen Huawei die Verhaftung seiner Finanzchefin geheim halten. Inzwischen hat die Firmenleitung des weltweit grössten Telekom-Ausrüsters bestätigt: Meng Wanzhou ist in Haft. Kanadische Polizisten hätten die 46-Jährige auf ihrem Rückflug nach China auf dem Flughafen von Vancouver festgenommen. Die kanadischen Behörden hätten nur wenige Informationen vorgelegt. Die USA haben inzwischen ihre Auslieferung beantragt.

Meng wurde bereits am 1. Dezember verhaftet – am gleichen Tag, an dem sich der amerikanische und der chinesische Präsident in Buenos Aires zu Handelsgesprächen trafen. Die Verhaftung erfolgte nach Angaben der kanadischen Zeitung «The Globe and Mail» auf Geheiss des US-Justizministeriums.