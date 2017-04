Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa nach einem Beschluss eines kommunalen Gremiums am Donnerstagabend. Apparate wie etwa Drehkreuze, sollen den Zugang zu strategischen Orten wie zur Calatrava-Brücke am Eingang der Stadt überwachen, berichteten italienische Medien.

Auch beim Zugang zu mehreren Kais sollen die Personenzähler aufgestellt werden. Die Zahl der Polizisten, die in der Lagunenstadt im Einsatz sind, soll erhöht werden. Die Gemeinde will auch ein System zur Online-Buchung von Besuchen in Venedig einführen. Diese Systeme sollen mithilfe von Hoteliers und Touristikverbänden entwickelt werden.

Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer "konkreten Antwort" auf die Frage, wie die Touristenströme begrenzt werden können. Wann genau die Personenzähler eingerichtet werden sollen und welche Auswirkungen diese Massnahme für die Besucher der Stadt haben wird, blieb zunächst unklar.

Forderungen nach der Begrenzung der Touristenströme werden immer wieder laut. Der Gouverneur von Venetien, Luca Zaia, hatte etwa während der diesjährigen Karnevalstage gesagt, Venedig sei Stadt und Museum zugleich, der Glanz müsse bewahrt und die Sicherheit gewährleistet werden.