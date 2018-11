Barry Callebaut, mit Hauptsitz in Zürich, setzt knapp 7 Milliarden Franken um und ist damit der grösste Schokoladenproduzent der Welt. Dass er bei den Konsumenten nicht bekannt ist, hat einen Grund: Sein Name ist in den Regalen der Supermärkte nicht zu finden. Barry Callebaut beschafft und verarbeitet Kakaobohnen, entwickelt Füllungen und Mischungen. Die Firma beliefert damit grosse Food-Konzerne wie Unilever, Nestlé oder Mondelēz. Diese verwenden dann die Schoggimasse für ihre Markenprodukte.

Diese Food-Riesen sind darauf erpicht, rechtzeitig auf gesellschaftliche Trends zu reagieren. «Das spüren wir natürlich», sagt Barry-Callebaut-CEO Antoine de Saint-Affrique im Gespräch mit dieser Zeitung. So will ein grosser Teil der Kundschaft auch beim Schlemmen von Schokolade ein gutes Gewissen haben.

Dieses Jahr hat die Zürcher Firma, deren Mehrheitsaktionär die Familie Jacobs ist, mit dem britisch-holländischen Food-Multi Unilever eine vegane «Magnum» lanciert. Die normalerweise mit Milchschokolade umhüllte Rahmglace wurde vorerst nur in Schweden, England und Finnland lanciert. Ob sie bald auch in der Schweiz erhältlich sein wird, verrät Unilever auf Nachfrage nicht.

30 Prozent weniger Zucker

Auch vegane, gluten- und ölfreie Biscuits der Marke «Oreo» hat Barry Callebaut zuletzt kreiert. «Oreo» gehört zum US-Konzern Mondelēz. Und in Zusammenarbeit mit der britischen Traditionsfirma Cadbury entwickelte Barry Callebaut eine Milchschokolade mit 30 Prozent weniger Zucker. Die grosse Herausforderung sei bei all diesen Innovationen, so de Saint-Affrique, dass das klassische Schoggi-Geschmackserlebnis gleich bleibe.