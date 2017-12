Bei Tausenden Reisenden sei "Durcheinander und Frust" entstanden, sagte Roosevelt Council Jr. in einer Stellungnahme am Mittwoch (Ortszeit). Nach dem Stromausfall wurden mehr als 1500 Flüge gestrichen, Passagiere waren fast elf Stunden lang in Atlanta gestrandet.

Der Hartsfield-Jackson Airport ist die grösste Drehscheibe im internationalen Flugverkehr. Pro Jahr kommen dort rund 104 Millionen Passagiere durch, durchschnittlich sind es 275'000 pro Tag.

Council teilte mit, der Stromversorger Georgia Power habe ein defektes Geräteteil als Ursache für ein Feuer in einer unterirdischen elektrischen Anlage ausgemacht. Dieses sei auf Schaltkabel übergetreten, die den Flughafen mit Strom versorgen.