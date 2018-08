Dort hat sie vor kurzem Kaffeekapseln lanciert in Kooperation mit dem über 300 Jahre alten Familienunternehmen Dallmayr aus München.

Dabei handelt es sich um das Cremesso-System, das die Migros hierzulande unter dem Namen Delizio vertreibt. Dieses wurde einst als günstigere Alternative zum Nespresso-System lanciert. Seit 2009 gibt es die Cremesso-Kapseln auch im Ausland. Die Kernmärkte sind Deutschland, Österreich und Spanien. Insgesamt ist die Marke in neun Ländern erhältlich, darunter auch in Israel, Russland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.