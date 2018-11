Von den Spitex-Anbietern expandierten vor allem die privaten: Während die Spitex im Berichtsjahr insgesamt 7 Prozent mehr Pflege- und Betreuungsstunden als 2016 leistete, legten die privatwirtschaftlichen Pflegeunternehmen punkto Arbeitsstunden um 43 Prozent zu, wie die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) belegen.

Die sozialmedizinische Betreuung in Alters- und Pflegeheimen (APH) stagnierte derweil. Knapp 96'000 Langzeitplätze standen letztes Jahr in 1561 Heimen zur Verfügung, nur unbedeutend mehr als im Jahr davor. Dafür gab's 2 Prozent mehr Personal. In den meisten Kantonen sank der Anteil der über 65-jährigen Einwohner, die in APHs lebten.