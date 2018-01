Das WEF will unter dem Motto "Das Schaffen einer gemeinsamen Zukunft in einer zerrissenen Welt" (Creating a Shared Future in a Fractured World) die Risse in der Gesellschaft an der Wurzel anpacken und pragmatische Lösungen suchen.

Auf dem "Zauberberg" auf 1500 Metern werden insgesamt 3000 WEF-Gäste erwartet.