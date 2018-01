Die Landung und der Transfer am Flughafen Zürich sind laut einer Sprecherin des Flughafens nach Plan verlaufen. Skyguide, Kantonspolizei und die Luftwaffe hätten einen Zusatzaufwand gehabt, sagte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Die Flughafenbetreiberin hat ihre Aufgabe erfüllt, alle Ansprüche unter einen Hut zu bringen. "Wir sind ans WEF gewohnt", sagte die Sprecherin, "es findet jedes Jahr statt." Der Besucheraufmarsch war bemerkbar - der sogenannte Spotterhügel mit Blick auf die Pisten war sehr stark frequentiert.

Erster US Präsident am WEF seit 2000

US-Präsident Donald Trump war am Mittwoch zum Weltwirtschaftsforum in Davos aufgebrochen. Die Präsidentenmaschine mit Trump an Bord startete kurz vor 21.00 Uhr (03.00 Uhr MEZ) vom US-Luftwaffenstützpunkt Andrews.

Kurz vor dem Abflug schrieb Trump beim Kurzmitteilungsdienst Twitter: In Davos werde er "der Welt sagen, wie grossartig Amerika ist". "Unsere Wirtschaft boomt jetzt und mit allem, was ich tue, wird es nur besser. Unser Land wird schliesslich wieder gewinnen."

Trump wird in Davos mit der britischen Premierministerin Theresa May, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie Ruandas Präsident Paul Kagame zusammentreffen. Am Freitag wird Trump eine Rede vor den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums halten. Das Weltwirtschaftsforum in dem Schweizer Skiort hatte am Dienstag begonnen. Der letzte US-Präsident, der an dem Treffen teilnahm, war Bill Clinton im Jahr 2000.