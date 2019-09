Zuletzt sass Konzernchef Peter Fankhauser, ein Schweizer Touristikmanager, im Chefsessel. Er hatte die Konzernleitung im November 2014 übernommen.

"Ich würde etwa infrage stellen, ob sich die Direktoren (...) selbst grosse Summen zahlen sollten, wenn Unternehmen so den Bach runtergehen", sagte Premierminister Boris Johnson am Montag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Nach Meinung des wirtschaftspolitischen Sprechers der oppositionellen Labour-Partei, John McDonnell, hätten die verantwortlichen Manager "eine moralische Verantwortung, ihre Boni zurückzuzahlen".