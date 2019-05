Bereits 2018 setzte in der Schweizer Textilindustrie ein Abschwung ein, und dieser hat sich seit Jahresbeginn verschärft. Die Exporte sanken im ersten Quartal um 7 Prozent auf 321 Millionen Franken. Abgenommen haben sowohl die Ausfuhren der modischen als auch jene der technischen Textilien, die eine immer grössere Rolle spielen. Der Verband Swiss Textiles spricht im jüngsten Konjunkturbericht von einem «harzigen Einstieg» der Textil- und Bekleidungsindustrie ins neue Jahr.

Die Probleme werden vor allem auf externe Faktoren zurückgeführt, so auf den anhaltenden Handelskonflikt der USA mit China, aber auch mit der EU. Und auf die wirtschaftlichen Turbulenzen in der Türkei, eine restriktivere Kreditvergabe in China, stockende Autoproduktion in Deutschland und auf den hängigen Brexit. All diese Schwierigkeiten belasten das globale Wirtschaftswachstum und hemmen die Investitionstätigkeit, was auch die hiesige Textil- und Bekleidungsindustrie zu spüren bekommt.

Konkret äussert sich das neben rückläufigen Exporten in der allgemeinen Geschäftslage, deren Bewertung durch die Textil- und Bekleidungsunternehmen sich «rasant verschlechtert» hat. Der Indikator ist im ersten Quartal «schlagartig» abgestürzt und erstmals seit 15 Monaten wieder knapp negativ. Das heisst: die Zahl der Unternehmen, die ihre Geschäftslage als «schlecht» einstufen, übersteigt jene, die von einer «guten» Geschäftslage sprechen. Auch die Angaben der Firmen über die Höhe ihres Auftragsbestands haben sich verschlechtert, doch wird der Saldo von Swiss Textiles verglichen mit den Werten nach der Aufhebung des Euromindestkurses durch die Nationalbank Anfang 2015 als «normal» taxiert.