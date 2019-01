Die Produktion will Musk hingegen hochfahren, wie Tesla-Chef Elon Musk am Freitag seinen Mitarbeitern mitteilte. Dies sowie die Einsparungen sollen es Tesla ermöglichen, sein Modell 3 in der Standardversion für 35 000 US-Dollar anzubieten und so mehr Kunden zu gewinnen. Derzeit liegt der Einstiegspreis bei 44 000 Dollar.

In der Mitteilung an die Mitarbeiter schrieb Musk auch, dass erste Berechnungen auf ein schwächeres Ergebnis im vierten Quartal im Vergleich zu den drei Monaten zuvor hinwiesen. Tesla hatte im dritten Quartal überraschend einen Gewinn ausgewiesen. Musk hatte dies anschliessend auch für die letzten drei Monate des Jahres angekündigt. Dieses Quartal werde es Tesla "hoffentlich erlauben, mit grossen Schwierigkeiten, Anstrengungen und ein bisschen Glück" einen "kleinen Gewinn" zu erzielen, hiess es in der aktuellen Mitteilung.

Tesla hatte erst Anfang Januar mit schwächeren Auslieferungszahlen enttäuscht. Demnach brachte der Autohersteller im vierten Quartal weniger Elektroautos an die Kundschaft als erwartet. Der Konzern lieferte insgesamt 90 700 Fahrzeugen aus, davon entfielen 63 150 Stück auf den Hoffnungsträger Model 3. Auch wenn Tesla sich damit im Jahresvergleich um mehr als das Dreifache steigerte und neue Rekordwerte erreichte, war an der Wall Street mit stärkeren Zahlen gerechnet worden.

Das Model 3 ist das erste günstigere E-Auto von Tesla, mit dem Musk den Sprung in den Massenmarkt schaffen will. Der Produktionsstart war jedoch holprig verlaufen. Zuletzt nahm die Fertigung indes weiter Fahrt auf - im vergangenen Quartal liefen insgesamt 86 555 Wagen vom Band, das waren acht Prozent mehr als im vorangegangenen Vierteljahr.