Swissmedic prüft nun auch dritten potenziellen Coronaimpfstoff

(wap) Der Hersteller Moderna habe sein Zulassungsgesuch für den potentiellen Corona-Impfstoff «mRNA-1273» erfolgreich eingereicht, meldete die Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel Swissmedic am Freitag. Es handle sich um ein rollendes Zulassungsverfahren. In diesem werden Daten bereits vor den eigentlichen Zulassungsstudien von Swissmedic geprüft, was die Zulassung beschleunigt. In dem Verfahren würden alle Anforderungen «zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität» gleichbleibend sorfgältig geprüft, schreibt Swissmedic.

Das Gesuch von Moderna ist das dritte Zulassungsgesuch für einen Corona-Impfstoff, der von Swissmedic geprüft wird. Die beiden anderen Gesuche stammen von AstraZeneca und Pfizer/BioNTech. Der Impfstoff von Moderna soll teilweise in den Lonza-Werken in Visp/VS produziert werden.