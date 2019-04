"Sobald wir die Konzession für die neuen Mobilfunkfrequenzen erhalten haben, werden wir die Netze freischalten", sagte Swisscom-Chef Urs Schaeppi am Mittwoch vor den Medien in Zürich. Das erste kommerzielle 5G-Smartphone sei ab Mai erhältlich. Das Angebot an 5G-fähigen Geräten werden laufend erweitert.

Letzte Woche hatte Sunrise ihr 5G-Netz an 150 Orten in der Schweiz in Betrieb genommen. Die Abdeckung dort liege bei 80 bis 98 Prozent der Bevölkerung, hatte die Nummer zwei im Mobilfunk bekannt gegeben.