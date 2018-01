Man habe am Montag erste Massnahmen zur Behebung der Panne eingeleitet, teilt die Swisscom am Dienstag mit. Dadurch habe sich die Situation leicht verbessert. Noch wissen die Techniker jedoch nicht, was die Ursache für die schweizweite Störung ist. In der Mitteilung heisst es: "Solange wir den präzisen Grund für die Störungen nicht kennen, können wir keine Entwarnung geben."

Die Mitteilung im Wortlaut: "Am Montagvormittag, 15. Januar 2018, kam es zu einer erneuten Störung der Festnetztelefonie bei Geschäftskunden: Ankommende als auch abgehende Gespräche von Geschäftskunden mit den Services Smart Business Connect oder Managed Business Communication waren beeinträchtigt. Nachdem am Montagnachmittag erste Massnahmen eingeleitet worden waren, hat sich die Situation leicht entspannt. Die genaue Ursache der Störung ist jedoch noch in Abklärung. Solange wir den präzisen Grund für die Störungen nicht kennen, können wir keine Entwarnung geben. Wir arbeiten mit Spezialisten und Lieferanten mit Hochdruck rund um die Uhr an der Fehleranalyse. Swisscom bedauert diesen Vorfall ausserordentlich, bittet um Entschuldigung und dankt für Ihr Verständnis."

Es ist nicht der erste solche Vorfall bei der Swisscom in jüngster Zeit: Firmenkunden klagten bereits vor einer Woche über mehrtägige Störungen im Swisscom-Netz. (mwa)