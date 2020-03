«Swisscom führt uns in die Irre»: IT-Unternehmer zweifelt an Erklärungen für Pannen

Viele Schweizer machten am Montag zum ersten Mal Home Office. Prompt kam es zu Ausfällen bei der Swisscom. Viele Telefongespräche funktionierten nicht. Es habe drei Mal mehr Anrufe im Mobilfunknetz und massiv mehr im Festnetz gegeben, so die Swisscom. Weil das Telekom-Verhalten der Kunden nicht voraussehbar sei, könne es auch weiter zu punktuellen Überlastungen kommen. Fredy Künzler, Teilhaber der Winterthurer Telekomfirma Init7, glaubt diese Begründung nicht. Init7 beliefert Privatkunden mit Internet und TV. Daneben versorgt die Firma mit etwa 40 Mitarbeitern auch Kabelnetze wie Sasag, GGA Maur oder Improware.

«Ich glaube, die Swisscom führt uns in die Irre», sagt Künzler zur Telefonie-Panne. «Ich glaube, das ist eine dumme Ausrede.» Auch Sunrise und Salt hätten in so einem Fall deutlich mehr Anrufe zu verzeichnen, aber bei beiden habe es keine Probleme gegeben. Zwar koche jeder nur mit Wasser und auch bei der Swisscom könne es Ausfälle geben. «Sie sollten einfach nicht so häufig nacheinander geschehen.»

Er wisse nicht, wo genau der Wurm drin sei, aber er vermute, das Problem liege bei der Organisation der Swisscom. Der Umsatz des Schweiz-Geschäfts der Telekomfirma sei in den letzten Jahren stark gesunken, sagt Künzler. Gleichzeitig erwarte der Bund als Eigentümer seine Dividende. Es sei in der Folge etwa bei der Wartung gespart worden. Gleichzeitig habe die Swisscom alleine für die mittlerweile gestoppte Shopping-Plattform Siroop 140 Millionen Franken in den Sand gesetzt. «Da stimmen die Prioritäten nicht», sagt Künzler. «Die Swisscom braucht eine neue Organisation und eine neue Führung.»