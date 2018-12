Der Aufruhr war gross, als publik wurde, dass mit Swiss Skies ein neuer Billiganbieter ab Basel fliegen soll. Das Besondere daran: Die Airline will auf der Langstrecke günstige Flüge anbieten. Etwas, was bis heute praktisch nur auf Kurzstrecken angeboten wird. Bis Ende Jahr wollte die Firma Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe beisammen haben, um zu starten. Doch das verzögert sich nun.

Zunächst waren die Swiss-Skies-Chefs jedoch überrascht, was für ein Medienecho ihre Ankündigung auslöste. Und zwar derart überrascht, dass sie kurzfristig eine Medienkonferenz anberaumten. Da zeigte sich bereits, dass vieles noch unklar ist. Es gehe nur darum, das Projekt vorzustellen, hiess es im September. Unklar ist bis heute, wie stark die Verbindung zur Schweiz sein soll. Einerseits kündigten die Gründer an, dass der Euroairport zum Zentrum der Airline werden soll. Direkt und indirekt sollen so 5000 Arbeitsplätze im Raum Basel entstehen. Andererseits hiess es aber auch, dass man in Europa noch vier andere kleinere Flughäfen als Standorte sucht. Wo diese sind, ist unklar. Auch wohin geflogen werden soll. Wie die Airline am Ende heissen wird, ist ebenfalls offen. Und erst recht, wann die Flugzeuge erstmals abheben sollen.

Klar ist bis jetzt nur: Von den 1900 eigenen Mitarbeitern und den 38 Flugzeugen, welche die Firma damals in einer Medienmitteilung ankündigte, ist Swiss Skies noch weit entfernt. Hinter Swiss Skies stehen Alvaro Oliveira, Armin Bovensiepen, Harald Vogels und Philippe Blaise. Sie alle haben eine Vergangenheit in der Luftfahrtbranche, sind aber weitgehend unbekannt.