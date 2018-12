Im Vergleich zum sehr teuren Vorjahr sind die Kosten allerdings klar niedriger ausgefallen. Der Rückversicherer Swiss Re schätzt in der am Dienstag veröffentlichten Sigma-Studie, dass Natur- und von Menschenhand verursachte Katastrophen im Jahr 2018 einen gesamtwirtschaftlichen Schaden in Höhe von 155 Milliarden US-Dollar ausgelöst haben.

Dabei handelt es sich um eine Erstschätzung des Rückversicherers. Ein Jahr davor hatten Katastrophen noch rekordhohe Schäden von 350 Milliarden zur Folge.

Kosten über zehnjährigem Durchschnitt

Betrachtet man nur die Kosten, welche die Versicherer zu tragen haben, dann dürfte sich die Summe der versicherten Schäden auf 79 Milliarden Dollar belaufen nach zuvor 150 Milliarden. Das sei der viertgrösste Wert, der in der Sigma-Statistik je gemessen wurde und übertreffe zudem den Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (71 Mrd), schreiben die Swiss Re-Experten.

Weltweit fielen insgesamt über 11'000 Menschen den zahlreichen Katastrophen, wie Hurrikane, Taifune, Waldbrände, Überschwemmungen oder Erdbeben zum Opfer oder werden seither vermisst. Die Zahl der Opfer liegt in etwa auf Vorjahresniveau. Am meisten Opfer mit 3'500 hatte im September das Erdbeben in Sulawesi gefordert.

Zahlreiche kleinere Katastrophen

Das Jahr 2018 sei von zahlreichen kleineren und mittleren Katastrophenereignissen in allen Regionen geprägt worden, schreibt die Swiss Re weiter. Betroffen seien auch Regionen gewesen mit einer hohen Dichte an Versicherungsdeckung.

Demgegenüber prägten im Jahr 2017 die drei grossen Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria" das Bild. Sie waren mit grosser Zerstörungskraft über weite Teile der Karibik und des Südostens der USA hinweggefegt.

Doch auch die vielen kleineren Ereignisse zeigten auf, dass die zunehmende Konzentration von Menschen und Sachwerten in Küstennähe oder an der Schnittstelle von Städten und Wildnis zu hohen Verlusten führen könne.

Als Beispiele dafür nennt die Swiss Re die Hurrikane "Michael" und "Florence", die Taifune "Jebi", "Trami" und "Mangkhut" sowie die Hitzewellen, Dürren und Waldbrände in Europa und Kalifornien.