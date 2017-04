Ein süsser Streit, der in der Romandie entbrannt ist, erfasst die Schweiz. Im Visier sind die Hersteller zuckerhaltiger Lebensmittel. In fast allen Westschweizer Kantonen und im Tessin gibt es zurzeit Vorstösse für eine obligatorische Zahnpflegeversicherung. Im Kanton Waadt hat Gesundheitsminister Pierre-Yves Maillard (SP) ein Gesetz über eine entsprechende Finanzierung entworfen. Es sieht einerseits einen Lohnabzug von maximal 0,006 Prozent vor. Andererseits eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke wie Ice Tea, Coca-Cola oder Apfelsaft von maximal 30 Rappen pro Liter. In den kommenden Wochen soll die Steuer im Parlament behandelt werden.

Das haben die beiden Detailhandelsriesen Migros und Coop mitbekommen. Bei ihnen steigt die Nervosität. Ihre Befürchtung: Kommt der Vorschlag im Kanton Waadt durch, könnte das Modell Nachahmer finden. Der Kanton Neuenberg brachte sogar eine Standesinitiative auf Bundesebene zustande für eine Steuer auf alle zuckerhaltigen Lebensmittel. Das Geld käme der Prävention von Diabetes und Übergewicht zugute.

Die Migros hat ihr Lobbying bereits hochgefahren. In einem Rundschreiben, das sie an rund 300 Politiker und Medienvertreter verschickt hat, kritisiert sie die Steuerpläne. «Eine künstliche Verteuerung von zuckerhaltigen Lebensmitteln kann dazu führen, dass solche Produkte vermehrt im Ausland eingekauft werden», heisst es im Schreiben. Die Migros könne im Falle einer Annahme in der Waadt die Steuer nicht auf die Verkaufspreise überwälzen, da man in der ganzen Schweiz die gleichen Preise anbiete. «Die präventive Wirkung würde damit entfallen.»