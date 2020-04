Studie der Credit Suisse: Der Onlinehandel macht drei Milliarden Franken mehr Umsatz

(sku) Als Folge der Coronakrise passt die Credit Suisse ihre Umsatz-Prognose für dieses Jahr an, wie die Grossbank am Montag mitteilt. Als grosser Gewinner dürfte der Onlinehandel 30 Prozent zum Vorjahr zulegen. Laut Schätzungen der Ökonomen ergebe das ein Umsatzplus von rund 3 Milliarden Franken.

Ebenfalls durch den Lockdown beflügelt wurden laut Credit Suisse Online-Anbieter von Heimelektronik sowie von den Segmenten Do-It-Yourself, Garten- und Autozubehör. Auch in diesem Bereich werde ein Plus gegenüber des Vorjahrs erwartet. So sei das Bestellvolumen in der Heimelektronik derzeit mit einem typischen Vorweihnachtsniveau vergleichbar, schreiben die Ökonomen der Grossbank.