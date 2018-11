"In den vergangenen Jahren hat man mit Immobilien viel Geld verdient. Die Preisentwicklung bei Einfamilienhäusern, Stockwerkeigentum und Renditeobjekten war insbesondere in den Agglomerations-Regionen stark", sagte IAZI-Chef Donato Scognamiglio an einen Medienanlass am Dienstag in Zürich. Eine Trendwende könnte durch steigende Zinsen, weiter ungebremste Bautätigkeit und abnehmende Zuwanderung ausgelöst werden, so das Beratungsunternehmen.

"Die Zinssensibilität im Immobilienmarkt wird unterschätzt", sagte Scognamiglio. Aufgrund der hohen Finanzierunggrade der Objekte würde ein Wertrückgang bei den Immobilien bei den Eigentümern überproportional durchschlagen. "Die Erwartung ist, dass die Zinswende kommt." Nur wann das passiert, wisse niemand. Wer sich auf eine Änderung der Situation einstellen wolle, müsse nun amortisieren.