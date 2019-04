In der ersten Mitteilung beschränkte man sich auf gegenseitiges Lob und viel Eigenlob – wie in solchen Fällen üblich. Voser meinte, Spiesshofer habe ABB zu einem «globalen Technologieführer» weiterentwickelt. Spiesshofer attestierte sich, er übergebe ein «gut getrimmtes Schiff, das nun Fahrt aufnimmt». Etwas deutlicher wurde Voser an einer Telefonkonferenz. Der Verwaltungsrat habe diskutiert, wie es in den nächsten Jahren weitergehe, welche Kultur ABB haben wolle. «In solchen Situationen wird immer auch über die Führung diskutiert.» Der Konzern werde nun einem Programm unterzogen für einen «kulturellen Wandel». So würden viele Aufgaben, die früher die Zentrale übernommen habe, künftig in den einzelnen Divisionen erledigt.

Übersetzt heisst das: Der Chef hat künftig weniger Macht. 8,5 Millionen Franken – das Salär von Spiesshofer für 2018 – wird die neue Person an der Spitze wohl nicht mehr verdienen. Der Wandel sei nicht in drei Monaten zu schaffen, so Voser weiter, vielmehr sei es eine Aufgabe für die kommenden fünf Jahre. Entsprechend habe man einen Chef gewollt, der so lange an Bord bleibt. In dieser Erklärweise setzt Voser fast schon eine Tradition bei ABB fort: ein neuer Chef für eine neue Ära.

Voser selbst musste im Jahr 2002 als Finanzchef, mit Chef Jürgen Dormann, die ABB vor dem Bankrott retten. Ab 2005 fiel Fred Kindle die undankbare Aufgabe zu, den Konzern zu festigen. Er optimierte, steigerte die Margen, verrichtete Fleissarbeit. 2008 wurde er vom deutschen Verwaltungsratspräsidenten Hubertus von Grünberg abgesetzt, der wollte einen Mann des Wachstums. Der Amerikaner Joe Hogan durfte in drei Jahren total 10 Milliarden Dollar für Zukäufe ausgeben. Ab 2013 musste Spiesshofer dann ausmisten, bis er stolz verkünden konnte, ABB lasse sich nun in zwei Sätzen erklären. Einschneidender Wandel Ein neuer Mann für eine neue Ära – diese Erklärung scheint Voser in der Öffentlichkeit platzieren zu wollen. So betonte er an der Pressekonferenz, die Trennung habe «weniger mit den Fähigkeiten und der Persönlichkeit des aktuellen Chefs zu tun». Zwischen den Zeilen liess Voser jedoch eine weitere Erklärung durchklingen, die im Umfeld des Konzerns bestätigt wird. Demnach steht ABB nicht bloss vor der nächsten Akquisitionsphase, sondern tatsächlich vor einer fundamentalen Veränderung – und Spiesshofer passte nicht mehr zu dieser Strategie. In der «neuen» ABB werden die verbliebenen Divisionen wie selbstständige Unternehmen geführt. Die Chefs werden eigene Gewinne oder Verluste ausweisen, für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich gemacht. Der Hauptsitz in der Schweiz hat nicht mehr dreinzureden. Die Divisionen holen sich selber die Services, die sie brauchen. Die wichtigsten ABB-Chefs seit der Fusion zwischen Asea und BBC:

1 / 5 Vollbild