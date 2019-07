Sodastream Schweiz hat mit Andreas Rücker einen neuen Country Manager. Wie es in einer Mitteilung heisst, hat der Deutsche am 1. Juli den Posten als Geschäftsführer von Sodastream Schweiz mit Sitz in Hünenberg übernommen. Der 38-Jährige sei seit über drei Jahren im Unternehmen tätig, zuletzt als Sales Director für Deutschland und Österreich. Davor habe er in verschiedenen Marketing- und Vertriebspositionen bei der Danone GmbH in München gearbeitet. Seine Ausbildung habe Rücker an Wirtschaftsinstituten in Deutschland, Thailand und Mexiko absolviert.

Sodastream sei in der Schweiz gut positioniert, fast jeder vierte Haushalt sei bereits im Besitz einer Sodastream-Maschine, wird der neue Länderchef in der Mitteilung zitiert. Er wolle mit seinem Team noch mehr Verbraucher langfristig für das Sprudel-Konzept gewinnen.

Rund 20 Angestellte in Hünenberg