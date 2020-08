So viel verdienen Lehrer – der grosse Schweizer Lohnreport 2020

Es war ein besonderes Schuljahr. Während der Coronakrise mussten sich viele Eltern als Hobbylehrer beweisen. Gut möglich, dass der Respekt für den Lehrerberuf in vielen Familien zugenommen hat.

Trotzdem bleibt die Entschädigung der Lehrerinnen und Lehrer insbesondere auf den unteren Stufen nicht gerade rosig – gemessen an der Ausbildung und der gesellschaftlichen Verantwortung. Dazu kommen massive Unterschiede zwischen den Kantonen.

Da ihre Entschädigung in Lohnklassen strukturiert ist, lassen sich die Löhne der Lehrer im Gegensatz zu anderen Branchen besser miteinander vergleichen – auch wenn es davon Abweichungen gibt.

Auch 2020 ist der Lehrermangel in verschiedenen Regionen ein Thema. Qualifiziertes Personal fehlt oft, wie der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz im Juni mitteilte. So sei der Handlungsbedarf dringender denn je. Ein möglicher Hebel: der Lohn.

Eine Übersicht über die Situation nach Schulstufen:

Löhne im Kindergarten

Auf Kindergarten-Stufe gibt es für Lehrpersonen in Zürich deutlich am meisten. Die rund 86'000 Franken sind mindestens rund 5'000 Franken mehr als überall sonst – allerdings kommen Kindergartenlehrpersonen, die alleine eine Klasse führen im Kanton Zürich, oft «nur» auf einen Beschäftigungsgrad von 88%.

Am wenigsten verdienen mit 60'000 Franken Angestellte im Kanton Graubünden.

Eine spürbare Lohnerhöhung gab's im Vergleich zum letzten Jahr in Schaffhausen (+7865 CHF) Basel-Stadt (+5012 CHF) und Bern (+3388 CHF). In Schaffhausen stehen Kindergartenlehrpersonen damit jetzt auf gleicher Stufe wie PrimarlehrerInnen. In Bern wurde die Erhöhung im letzten Jahr noch abgelehnt, jetzt werden neben Kindergartenlehrkräften auch Primarlehrer in eine höhere Gehaltsklasse eingeteilt.