Die Ratlosigkeit ist offensichtlich: «Wo soll man sein Geld denn in Sicherheit bringen? Edelmetalle? Aktien? Oder einfach planlos, aber lustvoll verjubeln?» Diese Fragen stellte kürzlich ein Leser dieser Zeitung. Er ist nicht der Einzige, der verwirrt ist: Ähnliche Fragen werden in der Schweiz in letzter Zeit öfters gestellt. Was soll also ein Anleger tun, wenn sich die Nationalbank gezwungen fühlt, den Leitzins noch weiter ins Minus zu drücken?

Eine repräsentative Umfrage unter 1500 Personen aus allen Landesteilen und Einkommensklassen gibt Aufschluss. Ein Blick auf jene Personengruppe, die über ein Vermögen zwischen 50'000 und 100'000 Franken besitzt, zeigt: Viele Menschen bevorzugen Bargeld, sei es bei sich zu Hause oder auf dem Bankkonto. Dies zeigt eine Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Moneyland aus dem letzten Jahr.

Für einen hypothetischen Durchschnittssparer ergibt sich folgende Vermögensaufteilung: 62 Prozent der Ersparnisse liegen entweder auf einem Bankkonto oder bar in der Kasse – ertragslos. Rund 18 Prozent stecken in einem Säule-3a-Konto. Weitere 16 Prozent sind in Aktien oder in Anlagefonds investiert (siehe Grafik).