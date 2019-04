Prognosen zufolge werde die ägyptische Bauindustrie in diesem Jahr um knapp 11 Prozent und bis 2023 jährlich im Schnitt um über 10 Prozent wachsen, teilte Sika am Donnerstag mit. Grossprojekte in entstehenden Megacitys trieben die Nachfrage an. Mit dem Ausbau der Kapazitäten habe Sika die Grundlage geschaffen, um überproportional zum Markt zuzulegen.