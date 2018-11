Mit 16 Jahren eröffnete Giada Ilardo ihr erstes Tattoo-Studio, heute gehört ihr mit «Giahi» das grösste Tattoo-Imperium der Schweiz. Nach Studios in Zürich, Winterthur und Basel expandiert die 35-Jährige Zürcherin jetzt auch in die Luzerner Altstadt. Was die Selfmade-Millionärin antreibt, erzählte sie in der Sendung «TalkTäglich».